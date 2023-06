Scontro tra una moto e un'auto, grave centauro tedesco

Scontro frontale di una moto e un camion questo pomeriggio sulla strada statale 125 "Orientale Sarda", nel territorio di Baunei. Ad avere la peggio un motociclista tedesco di 36 anni trasferito in elisoccorso all'ospedale San Francesco di Nuoro in codice rosso. Il bollettino medico parla di un politrauma.

Sul posto i vigili del fuoco e i Carabinieri di Baunei per i rilievi e per accertare eventuali responsabilità.