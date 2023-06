La Camera di Commercio di Sassari approva il bilancio 2022

Un indirizzo preciso e unitario, condiviso nei percorsi e nelle strategie. Questi, in sintesi gli elementi che hanno caratterizzato l'ultimo consiglio della Camera di commercio di Sassari nel quale è stato approvato il bilancio 2022 e l'indirizzo previsionale per il 2023.

Un bilancio chiuso con un lieve avanzo, che ha restituito sul territorio le risorse camerali a beneficio delle imprese - circa 57mila - in attività e progetti di ampio respiro destinati alla promozione, alla formazione e all'innovazione.

La Camera di Commercio ha reinvestito sul territorio oltre un milione di euro in più rispetto allo scorso anno per sostenere con più forza il sistema delle imprese locali e in un'ottica di sempre più attiva presenza ha proseguito, rafforzando le relazioni e le collaborazioni con numerosi enti. A partire dalle Regione, con cui Unioncamere regionale collabora nella gestione dei voucher.

"Se mai ce ne fosse stato bisogno, questo bilancio certifica, l'unità di intenti e la bontà delle azioni camerali a sostegno delle imprese nord Sardegna - commenta con soddisfazione il presidente della Camera di Commercio Stefano Visconti- e la volontà di agire con maggiore spinta su numerosi progetti: dai percorsi del digitale dell'I.Lab a Benvenuto Vermentino per arrivare a Salude&Trigu. Tutti percorsi che contribuiscono ad arricchire e sostenere la crescita del nostro tessuto imprenditoriale".

In questa visione di sistema, operativo e proficuo, rientrano a pieno titolo tutte le attività dell'Azienda speciale Promocamera, su formazione, progettazione europea e internazionalizzazione, e di Assonautica nord Sardegna, che prosegue nelle sue azioni di promozione e sostegno per lo sviluppo e il rafforzamento del comparto nautico.