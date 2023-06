Abbonamenti bus a 30 euro, oltre 7000 richieste nel primo giorno

Boom di accessi nell'app Busfinder da parte dei cittadini che non volevano perdere l'opportunità di acquistare l'abbonamento annuale a 30,30 euro e 13,50 euro per gli over 65. L'iniziativa è del comune di Cagliari ed è finanziata con fondi Pon Metro 2014-2020 React-Eu.

"Acquistare l'abbonamento è semplici - fanno sapere dal Ctm - Ci sono le istruzioni operative sull'app, su tutti i nostri canali istituzionali e anche sui social network. E' necessario scaricare l'app Busfinder con l'aggiornamento, selezionare dal menù Richiesta CagliarinBus, compilare il form ed allegare le foto del documento di identità e C.F. Entro 5 giorni lavorativi verrà inviata una mail con la conferma di acquisto".

"E' stato un successo oltre le aspettative - osserva il sindaco Paolo Truzzu - e per non lasciare indietro nessuno, soprattutto le persone over 65 che non hanno dimestichezza con la tecnologia, ho chiesto all'azienda di aprire uno sportello dedicato e da lunedì mattina al Ctm point di Cagliari sarà operativo uno sportello dedicato OVER65. Il personale Ctm spiegherà come scaricare, aggiornare ed effettuare la richiesta su Busfinder. Inoltre è già a disposizione il call center telefonico 800078870 per rispondere a tutti sul servizio".

"Visto il boom di richieste di Cagliarinbus - aggiunge - estremamente soddisfatto - cercherò di trovare ulteriori fondi per promuovere 'Io Prendo il Bus' nato come slogan della campagna ma che vorrei diventasse un'abitudine sostenibile, sociale e ambientale. Ancora un po' di pazienza e avremo la Cagliari che desidero e che mi sto impegnando ad avere come sindaco: bella, verde, con meno traffico e a misura d'uomo".