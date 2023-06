Ricerche per un uomo scomparso nelle campagne di Olbia

Non si hanno sue notizie dalla mattina del 27 maggio scorso, quando è uscito dalla casa in cui si trovava per le vacanze, a Stazzu Lu Palu, una località di Olbia nei pressi di Arzachena, e non vi ha fatto più ritorno.

Andrea Careddu, di 69 anni, olbiese di nascita ma da anni residente in Francia, ha fatto perdere le sue tracce allontanandosi a piedi.

Alla sorella, che ne ha denunciato la scomparsa ai Carabinieri di Olbia due giorni dopo, il 29 maggio, ha detto di essere diretto a San Pantaleo, il borgo frazione olbiese non molto distante dallo stazzo in cui l'uomo si trovava. Il suo telefono cellulare risulta staccato. La Prefettura di Sassari ha attivato il piano di ricerche affidandole agli uomini dell'Arma.

Da due giorni una ventina di Carabinieri appartenenti alle stazioni di Porto Rotondo, Porto Cervo, Olbia e Arzachena, sono impegnati a controllare il territorio. Sono stati allertati inoltre anche i barracelli, ì forestali e i vigili del fuoco.

Qualcuno avrebbe avvistato Andrea Careddu nella zona di San Pantaleo ma al momento la circostanza non è stata confermata.