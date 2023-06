Red Valley Festival, a Olbia c'è anche Madame

È la cantane italiana più ascoltata degli ultimi anni, con oltre 500 milioni di stream, 30 dischi di platino e 8 d'oro: Francesca Calearo, in arte Madame, sarà la protagonista della seconda serata del Red Valley Festival a Olbia il 13 agosto.

Madame si unisce alla già ricca line-up del festival in programma dal 12 al 15 agosto composta da Lazza, i Black Eyed Peas, Paul Kalkbrenner, i Pinguini Tattici Nucleari, Sfera Ebbasta e altri. Domenica 13 agosto la cantautrice veneta salirà sul palco allestito nell'area concerti dell'Olbia Arena, i cui biglietti per le singole quattro giornate si possono acquistare online sul sito ufficiale del Festival.

Dopo aver conquistato il palco del Festival di Sanremo 2023 con "Il Bene Nel Male" che ha ottenuto il doppio platino e oltre 35 milioni di stream, hit che ha anticipato il secondo album "L'Amore", con cui ha debuttato alla #1 della Top Album FIMI, Madame torna in tour con un'unica data in Sardegna, per presentare il nuovo lavoro in studio e tutti i suoi singoli più noti, proprio davanti al pubblico del Red Valley.