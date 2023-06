Morto a 92 anni l'ex sindaco di Cagliari Michele di Martino

Lutto nel mondo politico e sportivo sardo: è morto, all'età di 92 anni, Michele Di Martino, ex sindaco di Cagliari ed ex dirigente della società rossoblù di calcio nell'anno dello scudetto, il 1970.

Esponente di punta della Democrazia Cristiana, poi passato al Cdu di Buttiglione, è stato anche consigliere comunale e assessore del capoluogo isolano. Laureato in Giurisprudenza, è stato consigliere d'amministrazione dell'Università di Cagliari.

Appassionato di sport Di Martino ha ricoperto anche l'incarico di presidente della società Esperia.

La camera ardente verrà allestita in municipio dal Comune di Cagliari.