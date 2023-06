Basket: Sassari battuta 93-61, Milano in finale scudetto

L'EA7 Armani Milano è la prima finalista dei play off di basket. L'Olimpia vince 93-61 a Sassari gara 3 della semifinale contro la Dinamo Banco di Sardegna e chiude la serie sul 3-0. Domani a Tortona gara 3 fra Bertam Derthona e Segafredo Bologna con la Virtus avanti 2-0 nella serie. A Sassari l'Armani fatica per i primi due quarti chiudendo il primo tempo avanti 41-36.

In avvio del terzo quarto la Dinamo tenta il tutto per tutto e con un paio di acuti di Bendzius e Dowe riesce a mettere la testa avanti per 42-41. Ma è un'illusione per i padroni di casa. Milano alza subito il ritmo in difesa e con due triple consecutive di Datome rispedisce giù i sassaresi.

Nell'ultimo quarto non c'è partita. Sassari esaurisce le energie e l'Olimpia scava un vantaggio incolmabile con tutto il talento di Napier (21 punti) e Shields (18 punti). Il finale è Banco di Sardegna 61 - EA7 Armani 93: Milano vola in finale, Sassari esce di scena a testa alta.