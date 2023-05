Sulle spiagge Cala Brandinchi e Lu Impostu torna numero chiuso

Si era partiti con una sperimentazione pionieristica nella stagione estiva 2022, da quest'anno il numero chiuso per accedere alle spiagge di Cala Brandinchi e Lu Impostu, le più gettonate sul litorale di San Teodoro, diventa una regola per tutelare questi due paradisi naturali dall'assalto di migliai di turisti.

Dal prossimo 15 giugno e fino a tutto il 15 settembre, nelle due spiagge sono stati confermati gli ingressi contingentati. Un massimo di 1.447 persone al giorno potranno accedere all'arenile di Cala Brandinchi, mentre per la spiaggia di Lu Impostu con vista sull'isola di Tavolara, i numeri sono superiori: 3.352 persona al giorno, per una capienza totale di 4779 inclusi i posti assegnati alle concessioni balneari.

Quest'anno inoltre sono stati potenziati i servizi disponibili, come l'accesso al litorale con passerelle, le sedie per persone disabili e le sedie Job per l'accesso al mare, insieme con il servizio di accompagnamento e l'assistenza. A Cala Brandinchi, poi, c'è una postazione di primo soccorso ed è stato aperto un nuovo parcheggio comunale nella zona nord, insieme alle docce e ai bagni allestiti anche a Lu Impostu.

Per prenotare gli accessi è necessario entrare nella piattaforma www.santeodorospiagge.it, la stessa già disponibile dalla scorsa stagione sia in app per Android che Apple. Le tariffe 2023 sono rimaste invariate, ma i residenti, i bambini sotto i 12 anni e le persone disabili avranno l'accesso gratuito. Per gli ospiti di strutture ricettive del territorio e delle concessioni balneari, oltre a chi paga la Tari a San Teodoro, il costo è di 1 euro a persona, tutti gli altri ne pagheranno 2. Al momento della prenotazione, che sarà attiva a partire dal 13 giugno alle 18, si potrà conoscere anche quanti posti restano ancora disponibili giorno per giorno per accedere alle spiagge.