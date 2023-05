Ritorna "Sanluri Legge", ospiti Porro, Bruzzone e Copez

Libri e incontri con autori dal castello medioevale al piazzale della chiesa di San Lorenzo. Torna a giugno l'appuntamento con "Sanluri Legge". È la settima edizione: la rassegna promossa dal Comune, con il sostegno della Fondazione di Sardegna e della Regione, propone sette date suddivise tra il fine settimana dal 9 all'11 giugno e quello dal 22 al 25.

Non solo libri: in programma degustazioni e visite al castello. Nel primo weekend appuntamenti concentrati nella fortezza medievale. Ad aprire la rassegna sarà l'autrice cagliaritana Rossana Copez. A seguire il conduttore televisivo Nicola Porro. Sabato 10 giugno doppio appuntamento. Alle 19 sul palco di Sanluri Legge sale Romano De Marco. A seguire Roberta Bruzzone. A chiudere il primo fine settimana di dialoghi, riflessioni e racconti sarà Gianni Caria, scrittore e procuratore della Repubblica a Sassari. Poi Claudio Cerasa.

Nel piazzale della chiesa di San Lorenzo il 22 giugno c'è Marcello Atzeni. A seguire si parla di sport con Stefano Arrica, Sergio Cadeddu e Gianluca Zuddas. Il giorno dopo sarà la volta di Stefano Floris. Sabato 24 Igor Melis e Jean Claudio Vinci, fumettista per la Disney. Nell'ultima giornata Flavio Soriga, Luciano Maccioni è Renzo Cugis.

"Abbiamo iniziato questo percorso per rafforzare il valore della cultura e della lettura, diventando negli anni punto di riferimento per il territorio", afferma il sindaco di Sanluri Alberto Urpi. "Quest'anno - aggiunge il direttore artistico Giovanni Follesa - non si è scelto un tema preciso, preferendo la suggestione concreta che il raccontare e l'ascoltare storie, in libertà, siano il vero valore aggiunto utile a contribuire alla valorizzazione popolare della lettura".