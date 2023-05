Nubifragi in Sardegna, 'subito aiuti alle aziende colpite'

(ANSA) - CAGLIARI, 31 MAG - "Le notizie che giungono da Bonnanaro a Thiesi, da Carbonia al Medio Campidano sulle bombe d'acqua che hanno colpito quei territori, e nei giorni scorsi tanti altri, sono notevolmente preoccupanti. Ci auguriamo che le strutture regionali stiano intervenendo con la dovuta attenzione e che da oggi le tante aziende agricole colpite non siano abbandonate al proprio destino". Lo afferma, in una nota, il presidente di Confagricoltura Sardegna, Paolo Mele.

"Il cambiamento climatico è in corso, lo viviamo quotidianamente e per questo - prosegue Mele - chiediamo al presidente della Regione Solinas, che sia convocato subito un tavolo di lavoro permanente e capace di affrontare questa emergenza climatica. Un team che, oltre alle organizzazioni agricole, coinvolga tutti gli enti preposti e i migliori esperti in tematiche ambientali, idrauliche e geologiche. Un gabinetto con cui mettere in campo le necessarie contromisure per assicurare le produzioni agroalimentari nella nostra Isola. Il tempo non gioca a nostro favore ecco perché questo tavolo deve essere convocato il prima possibile", conclude Mele. (ANSA).