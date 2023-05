Luana Toniolo lascia la direzione dei Musei della Sardegna

Luana Toniolo lascia anticipatamente l'incarico alla direzione regionale dei Musei della Sardegna per intraprendere un nuovo percorso di alta formazione alla Scuola nazionale dell'amministrazione per dirigenti tecnici. L'archeologa, nell'arco di un anno ha realizzato una serie di attività culturali, con nuove aperture e progetti di accessibilità nei luoghi della cultura per rendere i musei sempre più inclusivi. Un percorso che, seppur breve, ha inciso significativamente sulla pianificazione delle attività presenti e future.

"Desidero ringraziare tutto il personale della direzione regionale per il loro impegno di quest'anno insieme che ci ha permesso di realizzare tanti progetti e altri che sono ancora in cantiere, e di far vivere i nostri musei - afferma Toniolo - A loro va il mio più sentito ringraziamento certa che continueranno a lavorare con la stessa passione".

Dal 31 maggio prossimo sarà l'architetto Luciano Cannas a gestire la direzione, con delega del direttore generale Musei Massimo Osanna. Un ruolo importante per dare continuità amministrativa, pianificare nuovi progetti e gestire quelli messi in campo per il Pnrr.