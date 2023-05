Con l'auto finisce fuori strada, grave 83enne a Tuili

Grave incidente stradale durante la notte a Tuili. Un uomo di 83 anni è stato trasportato in ospedale con assegnato un codice rosso.

L'incidente è avvenuto verso mezzanotte, lungo la strada che da Tuili porta alla Giara. Per cause non ancora accertate, l'anziano ha perso il controllo della propria auto che è finita fuori strada.

Alcuni automobilisti che transitavano nella zona hanno dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i medici del 118.

L'anziano è stato trasportato in ambulanza al Brotzu, dove è ricoverato in gravi condizioni.