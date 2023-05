Cagliari con meno auto,da ora sui bus del Ctm con 30 euro l'anno

Più bus e meno auto. Con un sconto mai visto prima: il Comune di Cagliari sostiene il 90% del costo annuale. Il progetto si chiama "CagliarinBus": con una spesa di 30 euro, anziché di 303 per gli abbonamenti 'impersonali' e di 13,50 euro anziché 135 per gli abbonamenti over 65, tutti, anche i non residenti che per qualsiasi motivo fanno la spola tra città e altri comuni, potranno lasciare la loro auto a casa e utilizzare il trasporto locale al costo di un abbonamento mensile.

Il finanziamento complessivo è di oltre 1 milione e.600mila euro a valere sui fondi Pon Metro 2014-2020 React Eu.

L'iniziativa, spiega il Comune, si inserisce in un disegno più ampio, delineato nel Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums), che mira ad incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico e la mobilità dolce, riducendo così l'utilizzo dell'auto privata, in linea con gli obiettivi di sostenibilità posti dall'agenda Europa 2030.

"L'organizzazione di una nuova mobilità green è una sfida che intendiamo perseguire su diversi livelli e con differenti azioni di intervento", ha sottolineato il sindaco Paolo Truzzu nella conferenza stampa di presentazione del progetto - A Cagliari oggi, in una qualsiasi mattina nell'ora di punta, il traffico motorizzato, costituito da auto e moto, rappresenta il 63,44%, il trasporto pubblico assorbe una quota pari al 16,80% e chi si muove a piedi rappresenta il 19,45%. La mobilità sostenibile è relegata a una quota pari al 36,56%. L'obiettivo è guadagnare 12,2 punti percentuali: per raggiungere questo traguardo il Comune vuole portare il trasporto pubblico al 25,3%.

"L'iniziativa - ribadisce il sindaco - si inserisce in questa visione prospettica e rispecchia anche una delle linee del mio mandato, per fare di Cagliari una città più agile, dotata di un sistema di mobilità più veloce, più sicuro e più comodo. Perseguendo questo obiettivo abbiamo potuto utilizzare anche i fondi messi a disposizione del Pon Città Metropolitane 2014/2020, con i quali stiamo realizzando importanti interventi di pedonalizzazione, realizzazione di piste ciclabili e potenziamento dei servizi di sharing mobility". Tutto connesso allo sviluppo delle infrastrutture ciclabili e pedonali e al rinnovo del parco mezzi del Ctm verso un'alimentazione full electric.

"Con l'operazione CagliarinBus - chiarisce infine Truzzu - vogliamo incentivare il ricorso al mezzo pubblico come modalità di trasporto alternativa al mezzo privato, sperimentando e promuovendo un cambio di paradigma nelle abitudini di spostamento dei nostri concittadini".