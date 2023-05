Welcome to Sardinia, nuovo infopoint turistico a Cagliari

Un nuovo infopoint a Cagliari per escursioni, noleggi, gite in barca e trasferimenti in tutta la Sardegna. Il marchio è Welcome to Sardinia: il centro informazioni sará in via Angioy, all'angolo con via Mameli. Molta attenzione anche al turismo interno e non estivo. Porte aperte tutto l'anno con il compito di promuovere il turismo da ottobre a maggio con particolare attenzione a storia, enogastronomia e cultura della Sardegna. Gli altri infopoint dello stesso brand sono al Centro Servizi Flumini, a Villasimius e Costa Rei.

Accoglienza e informazioni - è stato spiegato durante la presentazione del servizio - possibili anche grazie al materiale messo a disposizione dall'assessorato regionale al turismo. Il nuovo punto sarà anche "meeting point" per la partenza di escursioni giornaliere a Barumini, Nora, Alghero, Orgosolo ma anche tour 4x4 a Villasimius e Chia oltre ad offrire oltre 40 gite in barca in tutta la Sardegna.

Grazie ad accordi con i noleggi con conducente operativi in tutta la Sardegna sarà possibile prenotare un servizio privato di trasferimento durante tutto l'anno e non solo in estate. L'offerta di Welcome to Sardinia si completa con il noleggio di scooter e bici grazie alla presenza di For Rent Cagliari e del noleggio auto proposto da Sardinia Multiservizi.

Il progetto permette a tutti gli operatori turistici sardi di proporre le proprie escursioni o servizi attraverso un calendario settimanale. Sono oltre 50 le società che hanno aderito al progetto e utilizzano Welcome to Sardinia come canale commerciale e promozionale, dall'Asinara ad Alghero e Olbia fino a Carloforte e Costa Rei.