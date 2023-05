Basket: la Dinamo sfiora l'impresa ma Milano va sul 2-0

Una Dinamo quasi eroica ha sfiorato l'impresa ieri sera a Milano in gara 2 della semifinale playoff, cedendo agli avversari solo negli ultimi 30 secondi della partita. 80-75 il risultato a favore dell'Olimpia che si porta così sul 2-0 nella serie al meglio delle cinque gare.

Domani gara 3 a Sassari.

Davvero un'occasione persa per il Banco di Sardegna che a 30 secondi dalla sirena finale si trovava sotto di 2 punti, ha recuperato un rimbalzo in difesa, ma Jones si è fatto sfuggire la palla regalando la rimessa a Milano.

Nell'ultimo mezzo minuto tanta confusione in campo, e tanti tiri liberi, con i padroni di casa bravi a non perdere la testa e la partita.

Giovedì alle 21 si gioca gara 3 a Sassari: la Dinamo arriva sì in svantaggio, ma con la consapevolezza di poter giocare quasi alla pari con la corazzata Armani e con tanta rabbia in corpo per avere sprecato ieri una grande occasione. I giocatori di coach Piero Bucchi sanno anche che non possono perdere: se vogliono allungare la serie e portare Milano a gara 4 (che si giocherebbe ancora al PalaSerradimigni sabato 3 giugno), devono vincere a ogni costo.

Ieri la nota più lieta per Sassari è stata la partita praticamente perfetta dell'ala lituana Eimantas Bendzius: 21 punti, mira, coraggio e difesa finalmente ritrovati. Bene anche i due lunghi Diop e Stephens (10 punti a testa) e ottima gara anche per Dowe (12 punti, 9 rimbalzi, 6 assit).

Sono mancati i punti del cecchino Kruslin (appena 3 a referto), ma soprattutto dall'altra parte i biancoblu hanno trovato un Gigi Datome in formato Nba: 19 punti con canestri messi a segno nei momenti cruciali della partita, quando Milano rischiava di naufragare sotto l'energia della Dinamo, arrivata ad avere fino a 9 punti di vantaggio sulle scarpette rosse.

Domani al PalaSerradimigni la Dinamo sarà padrona del proprio destino: vincere e portare l'Olimpia a gara 4, perdere e lasciare subito onori e finale alla favoritissima Milano.