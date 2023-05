E' del 63,22% l'affluenza definitiva in Sardegna, per le amministrative 2023. Chiusi i seggi alle 15, è iniziato lo spoglio delle schede. Nell'Isola si è votato in 39 Comuni, solo due dei quali - Iglesias e Assemini - hanno più di 15mila abitanti con l'eventuale turno di ballottaggio. Un'affluenza in leggero aumento rispetto alla precedente tornata amministrativa quando si era arrivati al 63,02%. A Iglesias l'affluenza è stata del 65,1%, mentre ad Assemini ha votato il 46,66%.