Comunali: i sindaci eletti nell'Isola

Sono 25 i sindaci finora eletti in Sardegna in questa tornata elettorale per le amministrative del 2023, quando gli scrutini sono ancora in corso. Assodata la riconferma di Mauro Usai alla guida di Iglesias, quando lo scrutinio supera il 50% delle schede, e quelle di Andrea Abis a Cabras, e di Gianluca Dessì a Villasimius, sono 11 i primi cittadini che hanno festeggiato alla chiusura dei seggi, in quanto unici candidati e grazie al superamento del quorum del 40% dei votanti.

Si tratta di Marco Demuro ad d Aglientu, Nicola Cau a Furtei, Francesco Sanna a Collinas, Carlo Lai a Jerzu, Fabio Moi a Seui, Luigi Pinna a Chiaramonti, Franco Solinas a Galtellì, Ignazio Porcu a Irgoli, Gian Giuseppe Vargiu a Narbolia, Sandro Marchi a Villa Verde e Gianmarco Atzei a Simala.

Hanno, invece, superato i loro sfidanti Giovanni Maria Milia a Modolo Moreno Atzei a Pompu, Claudio Palmas a Villanova Truschedu, Salvatore Masia a Cheremule, Angelo Milia a Teulada, Serafino Mele a Boroneddu, Salvatore Carta a Sedini, Salvatore Bartolomeo Marras a Meana Sardo, Francesco Mascia a Soddì, Alessandro Pireddu a Senorbì e Giuseppe Francesco Manna a Palau.