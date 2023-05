Bongiorno, dopo ogni udienza notizie false su processo Grillo jr

"Continuano ad essere diffuse sistematicamente notizie false e fuorvianti in merito a quanto accade nel corso delle udienze a porte chiuse del procedimento che si sta celebrando a Tempio Pausania". Puntualizza così all'ANSA l'avvocata Giulia Bongiorno, che difende Silvia, la giovane italo-norvegese che ha denunciato di essere stata vittima di uno stupro di gruppo da parte di Ciro Grillo e di tre suoi amici genovesi, la notte tra il 16 e il 17 luglio del 2019 nella villa a Porto Cervo in uso alla famiglia del fondatore del Movimento 5 stelle.

L'avvocata ha sottolineato come "dopo ogni udienza in maniera sistematica" vengano diffuse notizie false. "Dal momento che si tratta di un processo a porte chiuse - chiarisce Giulia Bongiorno - servirebbero rigore e cautela per evitare di divulgare notizie non soltanto del tutto inesatte ma anche lesive della reputazione altrui".