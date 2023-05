A scuola di Ai e cybersecurity per il lavoro del futuro

Superare il gap di competenze digitali della Sardegna formando specialisti attraverso la Ict Academy, un progetto dell'assessorato regionale del Lavoro e dell'Aspal: cinque corsi di formazione in Os and virtualization, cybersecurity, cloud, database e intelligenza artificiale dedicati a venti disoccupati per ogni corso. Il primo, su Os and virtualization, è partito oggi nei locali di Sa Manifattura a Cagliari con il docente Alessio Bolone e ha come obiettivo la comprensione dei concetti di base della virtualizzazione. Gli altri quattro corsi si terranno tra luglio e ottobre.

"L'economia cambia, i posti di lavoro si trasformano, alcuni mestieri spariscono, mentre nascono nuovi lavori - ha sottolineato l'assessora Ada Lai durante la presentazione dei corsi -. I giovani, ma anche i meno giovani che cercano un'occupazione, nei prossimi anni devono guardare a settori innovativi: intelligenza artificiale, cybersecurity, big data".

Nuovi lavori e nuovi lavoratori, per i quali occorrono "competenze specifiche, percorsi formativi multidisciplinari tagliati su misura e una visione in grado di fondere, al contempo, preparazione scientifica, tecnologica, ma anche creatività - ha precisato l'esponente della Giunta - Perché i Big Data e la cosiddetta Intelligenza artificiale non funzionano senza le teste pensanti e le competenze".

I corsisti, alla fine del percorso, saranno segnalati dall'Aspal alle aziende che stanno cercando personale specializzato. "Il progetto è una risposta al disallineamento tra domanda e offerta di lavoro nel campo del digitale che l'Aspal tocca con mano ogni giorno - ha spiegato la direttrice generale dell'Agenzia sarda per le politiche del lavoro Maika Aversano -: da una parte ci sono imprese che richiedono sempre di più competenze digitali, dall'altra giovani che faticano a soddisfare queste richieste e a trovare lavoro".