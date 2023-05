Scontro frontale sulla 125 a Siniscola, quattro feriti

E' di quattro persone ferite, di cui una grave, il bilancio di uno scontro frontale avvenuto sulla statale 125, in prossimità del bivio di Santa Lucia, vicino a Siniscola.

Ad avere la peggio è stato un uomo che ha riportato un trauma toracico, ed è stato trasportato con l'elisoccorso del 118 all'ospedale San Francesco di Nuoro in codice rosso.

Anche gli altri tre sono stati trasferiti in ospedale in codice rosso ma solo per dinamica. Le ferite sarebbero più lievi: uno ha raggiunto l'ospedale barbaricino a bordo di un'ambulanza, mentre gli altri due sono stati trasportati con l'automedica di Siniscola al Giovanni Paolo II a Olbia.

Ancora non si conosce la dinamica dell'incidente, ma sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del distaccamento di Siniscola per liberare i feriti dalle lamiere.

Sul posto sono arrivate anche le forze dell'ordine per i rilievi e per stabilire le eventuali responsabilità.