Basket: la Dinamo travolta a Milano pensa già a gara 2

(ANSA) - SASSARI, 28 MAG - Travolta in gara 1 a Milano per 72-95, la Dinamo Banco di Sardegna cercherà domani, nella seconda partita della serie di semifinale, di rialzare la testa e minare le certezze di una Olimpia implacabile.

I biancoblu nella sfida di ieri sono entrati sul parquet di Assago troppo timidi e impauriti, e hanno pagato già nel primo quarto la differenza con le scarpette rosse. Voigtmann ha subito indirizzato Milano verso il successo, mettendo a segno 11 punti nei primi tre minuti di gioco. E alla prima sirena Sassari si è trovato già sotto di 13 (12-25).

Un dominio reso ancora più netto nelle frazioni seguenti, con i sassaresi incapaci di mettere un freno all'attacco dell'Olimpia. Il primo tempo si è chiuso con i padroni di casa avanti di 23 punti per 52-29. Al rientro in campo Milano ha continuato a essere padrona incontrastata del gioco, toccando un vantaggio massimo di 33 punti all'inizio dell'ultimo quarto.

Solo in quel momento i ragazzi di coach Messina hanno sollevato leggermente il piede dall'acceleratore consentendo a Sassari di rientrare a -20. Ma riaprire la partita è stato impossibile e Milano ha vinto in assoluta tranquillità, conservando 23 punti vantaggio, 95-72.

Lunedì 29 maggiio, in gara 2, coach Bucchi dovrà inventarsi qualcosa per provare a inceppare la macchina perfetta dell'Olimpia: "Per noi è stata una partita molto ostica, la differenza si è avvertita subito. Non è facile pareggiare la loro fisicità, siamo consapevoli della forza degli avversari e non voglio imputare assolutamente niente ai miei giocatori. In gara 2 proveremo ad avere un approccio diverso, ovvio che molto merito va a Milano", ha detto il coach a fine incontro.

Domani gara 2, alle 21, ancora al Forum di Assago. Poi, giovedì 1 giugno a Sassari la terza partita della serie al meglio delle cinque. (ANSA).