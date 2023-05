Nuovo consultorio di Cagliari alla cittadella della salute

Il consultorio familiare di via Talete è stato trasferito in via Romagna, nei locali del Padiglione O della Cittadella della Salute in spazi totalmente rinnovati, confortevoli e accessibili anche alle persone con problemi di mobilità. L'inaugurazione questa mattina alla presenza del direttore generale della Asl di Cagliari Marcello Tidore e dell'assessora alle Politiche Sociali del Comune del Benessere e Famiglia Viviana Lantini, Il consultorio, situato nel padiglione O, offre alla popolazione del territorio servizi ad accesso diretto e gratuito. E' aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 ed il lunedì e mercoledì dalle 15.30 alle 17.30.

"I consultori familiari mantengono un ruolo strategico nell'orientamento della popolazione alla prevenzione e promozione della salute, attraverso un approccio olistico, mediato da un'équipe multidisciplinare costituita da ginecologo, ostetrico, pediatra, psicologo, assistente sociale e assistente sanitario - ha detto Tidore -. Vorremmo che all'interno della Cittadella della Salute i cittadini trovino tutte le risposte ai bisogni di salute e i servizi territoriali di cui necessitano. Vorremmo portare qui anche il poliambulatorio di viale Trieste e ora, grazie ai fondi del Pnrr, costruiremo la Casa della Salute".

"Nei consultori intendiamo intercettare anche le emergenti criticità di salute post-pandemica, potenziando la presa in carico dei bisogni di salute della popolazione più vulnerabile, maggiormente esposta a rischi sanitari, sociali e psicologici - ha osservato Giovanni Salis, direttore del distretto Cagliari Area Vasta - Saranno potenziati: lo Spazio giovani, dedicato ai giovani dai 14 ai 25 anni, per promuovere la loro salute fisica e psicologica; le attività di promozione della salute nelle scuole; sarà attivato un percorso dedicato al sostegno dei genitori degli adolescenti e le attività di promozione del benessere della famiglia e della donna in tutte le fasi di vita.". E' possibile contattare i professionisti del Consultorio via mail: consultorio.viaromagna@aslcagliari.it.