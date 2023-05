Nuovo bus Arzachena per raggiungere borghi e siti archeologici

Per sostenere le politiche di destagionalizzazione e per ampliare l'offerta turistica, il comune di Arzachena ha deciso di puntare sul servizio di trasporto pubblico locale Lu Pustali. Dal primo giugno verrà inaugurata la Linea Arancio, una nuova tratta che si andrà ad aggiungere alle tre già esistenti e che collegherà il centro della cittadina e i suoi borghi con i siti archeologici de La Prisgiona, Coddhu Ecchju e Li Muri. Le corse saranno ogni giovedì e venerdì e resteranno attive fino al 15 settembre.

Inoltre le altre tre linee già esistenti verranno riorganizzate: la Linea Blu da Arzachena a Cannigione inizia con gli orari estivi e le corse aggiuntive dal 12 giugno, la Linea Smeralda che collega Arzachena a Porto Cervo, Liscia di Vacca e Baja Sardinia passando per Monticanaglia e Abbiadori ripartirà sempre il 12 insieme alla Linea Rosa, che collega ugualmente Arzachena a Porto Cervo, ma con un percorso alternativo sulla panoramica lungo il golfo di Arzachena, passando da Cannigione, Baja Sardinia e Poltu Quatu.

L'amministrazione comunale, su iniziativa della delegata ai Trasporti e attività produttive, Stefania Fresu, sta studiando anche una Linea Notte che durante i fine settimana di luglio e agosto collegherà le località più in voga per la movida tra la Costa Smeralda, Cannigione e Baja Sardinia, garantendo ai più giovani spostamenti in sicurezza.