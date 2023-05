Mit convoca Regione e F2i su fusione degli aeroporti sardi

Momenti di tensione e prese di posizioni dure e cristallizzate: F2i va avanti e non posticiperà, come richiesto dalla Regione, la data del 29 maggio per l'assemblea straordinaria delle due società di gestione degli aeroporti di Olbia e Alghero che dovrebbe ufficializzare la fusione nella Nord Sardegna Aeroporti, contestata da Viale Trento.

Si è concluso con un nulla di fatto l'incontro convocato dal vice ministro dei Trasporti, Galeazzo Bignami, con la Regione Sardegna, l'Enac e i vertici di F21, partecipata da Cassa depositi e prestiti. Per la Regione erano presenti in collegamento il presidente Christian Solinas e l'assessore dei Trasporti Antonio Moro, per F2i l'amministratore delegato Renato Ravanelli.

"Quando si vuole riprendere proficuamente un dialogo è buona prassi sgomberare il campo da scadenze improrogabili entro le quali si devono assumere le decisioni. Diversamente, il perimetro, la qualità e gli esiti del confronto sono già pregiudicati da principio", ha voluto sottolineare il governatore al tavolo, specificando che "questa riunione mette insieme due argomenti ben distinti: da un lato una questione meramente tecnica e privatistica, che riguarda dinamiche societarie, dall'altra invece si parla di interessi pubblici e di politiche".

"Come massima autorità politica di questa Regione - ha chiarito Solinas - mi interessa capire, prima di andare a discutere con chiunque di dettagli formali, quale sia la visione comune tra Regione Sardegna e Governo rispetto alle politiche trasportistiche di un'Isola così grande e distante dal resto della terraferma di questo Paese". "Il confronto aperto - ha aggiunto l'assessore Moro - potrebbe essere più produttivo nell'interesse della Sardegna con un impegno a evitare i due appuntamenti di lunedì prossimo delle assemblee dei soci. Serve un tempo tecnico al gruppo di lavoro istituito ad hoc per affrontare gli aspetti della fusione. Prendere a sportellate la Regione - ha denunciato - è inaccettabile, non è rispettoso e ci sorprende che lo faccia chi può contare su investitori istituzionali di prim'ordine come la Cassa depositi e prestiti e la Fondazione Sardegna".

LA CONVOCAZIONE DEL MIT - Era stata fissata per mercoledì 31 maggio, ma le ultime vicende sulla fusione degli aeroporti del Nord Sardegna sotto l'insegna F2i hanno convinto ad accelerare: il ministero dei Trasporti ha convocato per questa mattina alle 11 in videoconferenza tutte le parti interessate al progetto di fusione delle società di gestione degli aeroporti di Alghero e Olbia per cercare di dipanare la matassa.

Il vice ministro Galeazzo Bignami, che ha le deleghe sul settore aereo e aeroporti, ha invitato la Regione, con il governatore Christian Solinas, l'assessore Antonio Moro e il presidente del Consiglio regionale Michele Pais, l'Enac e i rappresentanti del Fondo F2i, sarà presente anche il deputato e presidente della commissione Trasporti della Camera, Salvatore Deidda.

L'accelerazione è dovuta dalla data dell'assemblea straordinaria dei soci dei due gestori, convocata per il 29 maggio, durante la quale si dovrebbe procedere formalmente all'operazione. Poche settimane fa l'Enac aveva inviato una lettera con parere negativo sulla fusione, accogliendo le contestazioni della Regione sulla quantità di quote pubbliche spettanti al termine dell'operazione. Ma la stessa F2i aveva chiarito come, a fusione terminata, le quote pubbliche tra Regione, Camere di commercio e Sfirs, supererebbero il 20% delle azioni.