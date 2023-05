Mare e movida, riapre a giugno il Cone club di Baja Sardinia

L'estate è alle porte e i locali alla moda della Costa Smeralda ultimano i preparativi per accogliere i turisti nel migliore dei modi. E' il caso del Cone Club Sardinia, aperto lo scorso anno, insieme all'esclusivo 7Pines Resort di Baja Sardinia, di cui fa parte. L'inaugurazione è prevista sabato 10 giugno e la stagione andrà avanti sino al 17 settembre.

Il Cone Club è posizionato in angolo di straordinaria bellezza tra il mare cristallino e la natura incontaminata della Gallura: a Baja Sardinia, a pochi chilometri da Porto Cervo, a picco sul mare, è raggiungibile via terra anche utilizzando il servizio shuttle offerto dal 7Pines Resort, che fa spola dall'ingresso al club, via elicottero con il dedicato helipad, o via mare attraccando al molo privato oltre al servizio tender di proprietà.

Al Cone Club si possono trascorrere giornate di relax e "lusso rilassato" in spiaggia, seguite da serate di musica e divertimento. La giornata è accompagnata da un dj set da mezzogiorno sino alla chiusura. Un tramonto mozzafiato poi, con i suoi colori giallo arancio, fa da cornice all'aperitivo con i drink preparati da una crew di barman giovane e creativa.

Il concept musicale del Cone Club è sviluppato da Tolga Yildiz, anche conosciuto come Dj Ray Bucks, con decenni di esperienza internazionale, da Mykonos a Londra, a Amburgo, ecc. Inoltre a luglio e agosto, il Dj italiano Marco Carpentieri sarà ospite in console. La proposta della cucina è semplice ed essenziale: sapori tipici sardi, ottenuti da prodotti locali, rivisitati da una brigata di chef internazionali, tutti provenienti da ristoranti stellati e sempre alla ricerca di nuove alchimie culinarie.