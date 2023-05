Lotta alla Leishmaniosi a Olbia, madrina è Elisabetta Canalis

Oltre 500 cani ospiti del rifugio "I Fratelli Minori" di Olbia verranno sottoposti gratuitamente a test, vaccinazioni e trattamenti antiparassitari per eradicare la Leishmaniosi, una tra le malattie infettive più gravi e diffuse che colpisce i cani e anche l'uomo e che vede la zona di Olbia particolarmente interessata. Dal dettaglio della mappa che evidenzia la diffusione di flebotomi in Italia, emerge come la Sardegna, nella zona olbiese, risulti rossa.

Ad appoggiare da anni le iniziate portate avanti dal rifugio olbiese e quest'ultima realizzata da AmoGliAnimali Onlus con il contributo non condizionato di Msd Animal Health, è una madrina d'eccezione, Elisabetta Canalis che si spende, anche attraverso i suoi canali social, nella prevenzione e lotta al randagismo, un fenomeno critico soprattutto nelle regioni del meridione, spesso causato dall'abbandono degli animali e che contribuisce la diffusione della Leishmaniosi. Fino al 28 circa 540 cani verranno sottoposti a visite e potranno essere effettuati che interventi di sterilizzazione.