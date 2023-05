Ep Produzione, FiumeSanto copre 23% domanda di energia Sardegna

Si rafforza l'impegno di EP Produzione per la sostenibilità della centrale elettrica di Fiume Santo, una delle maggiori realtà produttive della Sardegna nord-occidentale con una potenza complessiva di circa 600 MW. L'impianto nel 2022 ha infatti coperto il 23% dei volumi di domanda di energia dell'Isola e il 70% degli investimenti realizzati nel triennio 2020-2022 da EP Produzione (25 milioni di euro) è stato indirizzato all'adeguamento delle unità produttive 3 e 4 della centrale del nord Sardegna per la riduzione delle emissioni di NOx, SOx e polveri, attività completata nel 2022. I dati emergono dal sesto bilancio di sostenibilità della società che è il 5/o produttore di energia in Italia.

"Per garantire il rispetto dell'ambiente, la centrale di Fiume Santo è dotata di impianti di abbattimento delle emissioni di anidride solforosa, ossidi di azoto e polveri, nonché di un sistema di monitoraggio della qualità dell'aria - fa sapere l'azienda in una nota - EP Produzione ha esplorato diverse alternative disponibili sul mercato internazionale per garantire le medesime prestazioni ambientali raggiunte in precedenza, dopo l'embargo all'importazione di carbone russo.

La scelta è caduta su un blend di carbone indonesiano e australiano. Inoltre, è in lavorazione la creazione di un Energy Park che utilizzi diverse fonti energetiche sostenibili e programmabili come nuove unità a ciclo combinato alimentate a gas, la conversione a biomassa di una delle unità a carbone, la realizzazione di un impianto fotovoltaico, di un parco fotovoltaico off-shore e, infine, di elettrolizzatori per produrre idrogeno verde e impianti di storage con batterie elettrochimiche (Bess)". Previsti, in aggiunta, impianti per una potenza totale di 1.000 MW, fino a 1 miliardo di euro di investimenti e circa 600 nuovi posti di lavoro nelle fasi di realizzazione del progetto e assunti fino a 300 addetti per il funzionamento degli impianti.