Debutta a Cagliari 'a Colpi di Scene',pièce ispirata a Campanile

Una serata giocata sul filo della comicità per uno spettacolo non convenzionale, ispirato ai testi di Achille Campanile. Con un duplice appuntamento debutta a Cagliari lo studio finale di "a Colpi di Scene", di e con Laura Fortuna e Daniel Dwerryhouse, sabato 27 alle 21 e domenica 28 maggio alle 19.3 nella sala degli Intrepidi Monelli. Firma la direzione artistica Francesco Bonomo.

Lo spettacolo è una coproduzione tra la Compagnia Çàjka -Ets e il Collettivo AmoriDifficili, un gruppo di attori con precedenti esperienze con il Teatro di Sardegna. Un attore e un'attrice si sfidano "a Colpi di Scene" tra parodie, capovolgimenti, ripetizioni, audacie dialettiche, pantomime e assurdità. Il camerino è in bella vista per cambi d'abito, trucchi e pause.

Con la chiusura dei teatri imposta nel 2020 dalla pandemia, attrici e attori si sono interrogati sulle alternative al teatro come luogo stabile di fruizione frontale per giungere alla necessità di affiancare, accanto allo spettacolo di prosa, contenuti creati andando incontro al pubblico per farlo diventare attore dei propri progetti. A Colpi di Scene è frutto di questa visione e nasce da un progetto dedicato al reading che Laura Fortuna ha proposto nei mesi scorsi alla Fondazione Siotto di Cagliari.