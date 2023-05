Autista del bus per gita scolastica positivo all'alcol test

Avrebbe dovuto guidare il bus che portava in gita scolastica 40 bambini della scuola elementare, ma prima della partenza è stato trovato positivo all'alcol test. È successo in una scuola della provincia di Sassari: gli agenti della Polizia stradale, nell'ambito di una serie di controlli organizzati in accordo con gli istituti scolastici per garantire la sicurezza degli alunni e dei docenti, hanno verificato l'efficienza del veicolo e l'idoneità del conducente.

L'autista è risultato positivo alla prova etilometrica, che ha rilevato 0,35 mg/l di alcol nel sangue. Inoltre non aveva rispettato i tempi di riposo. Per lui sono scattate quindi le sanzioni previste dal codice della strada. Le norme prevedono che chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose debba avere un tasso alcolemico pari a zero.

Inoltre il veicolo deve essere dotato dello strumento di controllo dei tempi di guida e di riposo del conducente (cronotachigrafo o tachigrafo), con l'obbligo per l'autista di non superare precisi periodi di guida, necessariamente intervallati da pause destinate al riposo. Per condurre il bus è stato chiamato un altro autista, che è risultato idoneo alla guida e i bambini sono potuti partire per la gita.

La Polizia stradale negli ultimi mesi ha controllato in tutta la provincia di Sassari circa 3.600 persone tra alunni e docenti e conducenti. In pochi casi sono state riscontrate irregolarità documentali e sulle misure di sicurezza. Gli agenti hanno contestato la presenza di estintori scaduti, cinture di sicurezza inefficienti, che hanno comportato la sostituzione del mezzo o dell'equipaggiamento fuori norma.