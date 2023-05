Anfiteatro Romano da sabato 27 di nuovo aperto al pubblico

(ANSA) - CAGLIARI, 26 MAG - Rampa di accesso sistemata. E da domani, sabato 27 maggio, cagliaritani e turisti potranno di nuovo visitare l'Anfiteatro romano.

Il monumento riaprirà regolarmente dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Sarà sempre un'apertura parziale con visite limitate ad alcune aree perché sono ancora in corso i lavori affidati al Comune in collaborazione con la Sopraintendenza per risistemare il monumento.

Di fatto, dopo la rimozione oltre dieci anni fa delle strutture in legno sistemate negli anni Ottanta per consentire di utilizzare l'Anfiteatro anche come arena per gli spettacoli (opere liriche ma anche ospiti come Sting e Paolo Conte), non è stato ancora completato il progetto di rilancio del monumento.

Tra gli obiettivi dichiarati dell'amministrazione c'è proprio quello della riapertura totale anche con la possibilità di ospitare di nuovo spettacoli con una capienza però limitata rispetto al passato. In questi anni è stato possibile effettuare delle visite guidate al monumento. Ma nelle settimane scorse c'era stato uno stop proprio per consentire alcuni lavori sulla rampa di accesso. Ora, anche con qualche giorno di anticipo rispetto alla data inizialmente prevista del 30 maggio, il Comune ha ridato il via libera agli ingressi. (ANSA).