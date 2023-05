Triathlon: tutto pronto a Cagliari per la gara mondiale

L'annuncio, a sorpresa, arriva durante la conferenza stampa di presentazione. A farlo l'assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa: "Cagliari e la Sardegna sono pronte ad ospitare le World Triathlon Championship Series fino al 2026. Mi impegno a garantire le risorse nella prossima finanziaria della Regione".

Il lungomare del Poetto ospita sabato 27 maggio la terza tappa del mondiale di triathlon, dopo Abu Dhabi e Yokohama, gara valida per le qualificazioni alle Olimpiadi di Parigi 2024. La prima competizione a prendere il via, alle 11, sarà quella femminile, mentre la partenza della gara maschile è prevista per le 15.15, con diretta televisiva su Rai Sport (a seguire la differita della gara femminile).

General manager dell'evento, Sandro Salerno. Al via tutti i migliori triatleti del mondo. Tra i favoriti i britannici Alex Yee e Jonathan Brownlee e il brasiliano Manoel Messias; la britannica Georgia Taylor-Brown, la francese Emma Lombardi e la statunitense Taylor Knibb tra le donne. Tra gli azzurri Gianluca Pozzatti e Michele Sarzilla, rispettivamente settimo e ottavo l'anno scorso.

"Torniamo a Cagliari non senza emozione - ha detto il presidente di FITri Riccardo Giubilei - perché l'anno scorso, quando abbiamo portato per la prima volta le World Triathlon Championship Series in Italia, abbiamo scelto Cagliari e la Sardegna e siamo orgogliosi di poterlo fare ancora. Anche perché forti del gradimento espresso da tutti gli atleti e da tutte le Federazioni che, infatti, sono presenti in massa quest'anno".

"Quella di Cagliari sarà un'altra gara molto importante anche ai fini della qualificazione olimpica - ha detto a nome di World Triathlon il dirigente Eric Angstadt - e qui esistono le condizioni ideali, con una grande collaborazione tra Federazione ed istituzioni locali, per fare della tappa italiana un evento unico". Oltre 100 atleti, 800 persone che gravitano intorno all'organizzazione, con 450 camere prenotate in città e dintorni. In un contesto di ospitalità che si allarga fino a contare oltre 3000 presenze per un evento trasmesso in 40 Paesi.