Ricercatori Crs4 in sciopero, 'serve inversione di rotta'

E' sfociata in uno sciopero la vertenza dei lavoratori del Crs4, "da mesi alle prese con l'indisponibilità totale al dialogo da parte dell'amministratore unico Giacomo Cao", spiega la Fiom Cgil che per oggi ha organizzato un presidio davanti all'assessorato regionale alla Programmazione in via Cesare Battisti a Cagliari.

"La specificità e l'altissima specializzazione dei ricercatori e del personale tecnico amministrativo del Crs4 ha consentito al nostro centro di essere competitivo sul mercato della ricerca. I curricola e il background delle ricercatrici e dei ricercatori hanno consentito di vincere progetti in modo continuativo - spiega il sindacato - Qualunque ristrutturazione deve essere funzionale alle linee di ricerca reali alle ricercatrici e ai ricercatori che ci lavorano perché solo questa coerenza garantirà una continuità operativa.

La visione dell'amministratore unico, Giacomo Cao, che impone una ristrutturazione che annulla le linee di ricerca a favore di tre progetti ritenuti mediaticamente più qualificanti è riduttiva e sminuisce il valore scientifico delle ricercatrici, dei ricercatori e la competenza professionale di tutti i lavoratori del CRS4. Rispetto a questa visione lavoratrici e lavoratori del CRS4 chiedono un inversione di rotta. Chiediamo non solo all'Amministratore unico, ma alla politica sarda, di condividere la nostra visione del Centro e di valorizzazione le nostre professionalità". Una delegazione di manifestanti è stata ricevuta in assessorato.