Festa dell'arte di strada a Quartu contro l'inquinamento

Prima festa dell'arte di strada a Quartu green e contro l' inquinamento. "Rispetta l'ambiente", è il messaggio che trasmetteranno sei artisti che hanno ideato altrettanti murales: saranno realizzati nel muro della scuola dell'infanzia di via Bonaria angolo via Vespucci.

Alcune attività commerciali hanno scelto di dare una nuova vita alle loro serrande grazie alle opere di altri street artist che potranno esprimere la loro creatività. Anche la Polizia Municipale ha deciso di mettere a disposizione un muro della sede.

È solo una parte del programma previsto per la prima street art week e festa dell'arte a Quartu (tra viale Colombo e vie limitrofe) da domani fino a domenica. L'iniziativa è stata organizzata dal Centro commerciale naturale "La via del mare" di viale Colombo e Officina Mush di via Bonaria (progetto creativo con un laboratorio, uno store e un e-commerce) con il patrocinio del Comune di Quartu e del suo assessorato alle Attività produttive. In campo anche quattro istituti di Quartu Liceo Scientifico e Artistico "G. Brotzu" e Liceo Classico, Linguistico e Scienze Umane "B. R. Motzo" insieme al Liceo Scientifico "Pitagora" di Selargius.

Sono oltre 4mila gli studenti che parteciperanno sabato alla ,giornata dedicata alla festa dell'arte. Oltre 70 le attività commerciali. Circa una ventina di artisti (tra questi anche alcuni di fama nazionale e internazionale). Oltre 30 le esibizioni tra dj set, gruppi musicali, solisti e performers dal 25 al 28 maggio.

Artisti già al lavoro. I dj set accompagneranno la realizzazione dei murales in via Bonaria degli artisti Alessandro Macciocco, Stefano Pintus (in arte Paynt), Marco Pani (in arte Grise Art) e Davide Mura (in arte Still Life) e Francesco Cocco. Sabato dalle 12 alle 20 nella via Bonaria chiusa al traffico sará installato un palco che ospiterà le scuola con i ragazzi chiamati a mostrare tutto il loro talento.