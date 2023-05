Danza, al Ten di Nuoro arriva "Romanzo d'infanzia"

(ANSA) - NUORO, 25 MAG - Sul palcoscenico del Teatro Eliseo di Nuoro, arriva la storica compagnia di danza Abbondanza/Bertoni, con uno dei suoi lavori più importanti dal titolo "Romanzo d'Infanzia", in programma sabato 27 maggio alle 11 e domenica 28, alle 18.

Lo spettacolo, nato 25 anni fa per un pubblico di giovanissimi ma capace di rapire anche gli adulti, ha al suo attivo più di 700 repliche in Italia e all'estero e pone al centro della scena le relazioni d'amore, quelle tra adulti e bambini, tra genitori e figli, tra fratelli e sorelle.

La rassegna, dedicata alla danza contemporanea e curata da Fuorimargine, parla del disagio infantile nei rapporti primari-affettivi, della violenza fisica e psicologica che l'infanzia subisce. "È sempre tempo di trovarsi dalla parte di chi perde, di chi è più debole - spiegano gli autori -.

Tematiche portate in scena dal lavoro con i danzatori-attori, considerati più importanti del personaggio e del testo e portatori di materiale umano prezioso e vivo".

Il tono è sensibile, crudo e al tempo stesso ironico nella scrittura di Bruno Stori, che insieme a Letizia Quintavalle firma regia e drammaturgia della rappresentazione, in cui attraverso le fughe di due bambini, si raccontano i temi dell'esistenza: vita, morte, unioni, separazioni, l'apparire, l'essere.

Lo spettacolo nasce nel 1997 come desiderio dei due artisti e coreografi Michele Abbondanza e Antonella Bertoni di sperimentare la danza per i più piccoli e al tempo stesso affacciarsi al mondo della parola. Un lavoro che al suo esordio fu premiato con lo Stregagatto 1997/98, il più importante riconoscimento teatrale per le opere dedicate all'infanzia.

La compagnia di Abbondanza e Bertoni è riconosciuta come una delle realtà artistiche più prolifiche del panorama italiano.

(ANSA).