Confartigianato, l'olimpiade in Sardegna è l'Einstein Telescope

"L'olimpiade che la Sardegna potrebbe aggiudicarsi si chiama Einstein Telescope: la sua realizzazione avrebbe un impatto economico addirittura maggiore rispetto agli investimenti pubblici di Milano-Cortina 2026 una occasione unica che all'Isola potrebbe portare benefici economici, di sviluppo e di attrattività per, almeno, i prossimi 40 anni". E' quanto sostiene la presidente di Confartigianato Imprese Sardegna, Maria Amelia Lai in attesa che il governo ufficializzi la candidatura del sito di Sos Enattos a Lula (Nuoro), per realizzare il grande interferometro per misurare le onde gravitazionali.

Secondo l'analisi effettuata dell'Ufficio Studi di Confartigianato, infatti, per capire la portata che l'opera potrebbe avere sulla Sardegna, è necessario prendere ad esempio l'effetto moltiplicatore previsto per le olimpiadi invernali.

Infatti, secondo stime recenti del Coni, ogni miliardo di investimenti su Milano-Cortina 2026 avrebbe un impatto di 3 miliardi sul Pil nazionale. In Sardegna, ogni euro investito determinerà un giro d'affari di 3,6 euro e un incremento Pil pari a 1,6 euro.

"La candidatura italiana a ospitare in Sardegna l'Einstein Telescope - afferma il presidente nazionale di Confartigianato Imprese, Marco Granelli - apre una prestigiosa e concreta opportunità per valorizzare, con orgoglio, la nostra cultura produttiva, di cui sono protagonisti gli artigiani e i piccoli imprenditori, e per costruire nuove prospettive di sviluppo".

Per l'organizzazione artigiana, desta preoccupazione la cosiddetta "zona di rispetto" nella quale ricadrebbero 19 comuni tra Sassari e Nuoro, al cui interno sarebbero vietate una serie di attività che potrebbero andare a interferire con le attività di ricerca dell'interferometro: tra queste la costruzione di strade e ferrovie, la produzione di energia elettrica, l'estrazione di minerali da cave e miniere, tutte le attività connesse alla produzione di cemento, calce e gesso, e le attività di taglio, modellatura e finitura di pietre.