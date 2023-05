Cioccolato ed escape room, volano le start up delle donne

DI ANTONELLA BRIANDA

Una produce a Olbia cioccolati dalle fave di cacao che arrivano direttamente da El Salvador, creando un prodotto etico e sostenibile; l'altra ha ideato e creato una escape room a Porto Cervo dove fa vivere per sessanta minuti un'esperienza unica ai partecipanti. Entrambe sono accomunate dal fatto di essere giovani imprenditrici donne del nord Sardegna ed entrambe hanno potuto lanciare la loro start up innovativa grazie all'attività di Resto al Sud, l'incentivo di Invitalia promosso al Cipnes Gallura che accompagna le nuove generazioni dalla creazione del progetto alla richiesta di finanziamento.

Elisa Parriciatu, cofondatrice di VaiCacao, e Valentina Ragnedda, fondatrice di Smeralda Escape Room, fanno parte di quelle 32 imprenditrici e creatrici di start up che in Sardegna hanno dato vita alle loro attività attingendo alle risorse a fondo perduto messe a disposizione e destinate a chi ha un'età compresa tra i 18 e i 55 anni.

Elisa si è trovata spinta dal destino a fare un'incontro con quello che diventerà suo marito e che la porterà a conoscere le fave di cacao e trasformarle in cioccolato artigianale sostenibile, creando l'unica torrefazione di cacao in Sardegna. "Dopo il liceo a Olbia - racconta all'ANSA - sono volata a Bologna per studiare cooperazione internazionale e da lì in giro per il mondo fino ad approdare in El Salvador e lavorare con le Nazioni Unite. Qui ho conosciuto mio marito, era il 2012, lui aveva una coltivazione familiare di fave di cacao e da quel campo coltivato è nata la mia idea di fare cioccolati. Volevo fortemente tornare in Sardegna e nella mia Gallura a cui sono legatissima e da sette anni la mia start up va avanti a Olbia. La cosa non era scontata". Sostenibilità, artigianalità e una buona dose di originalità caratterizzano l'impresa VaiCacao.

Dal cioccolato all'escape room: l'iniziativa Resto al Sud ha finanziato una start up davvero strana nel settore turistico, quella di Smeralda Escape Room di Valentina Ragnedda. "Si tratta di un gioco - spiega - nel quale si viene chiusi per sessanta minuti in una stanza a tema e lo scopo è quello di riuscire ad uscire risolvendo enigmi. L'idea nasce dalla mia passione di bambina per i giochi da tavola e i parchi divertimenti. Per presentare il mio progetto mi sono rivolta al Cipnes e nel marzo del 2020 Invitalia ha approvato il tutto, così il 6 giugno 2021 la mia impresa è nata a Porto Cervo". Turisti tanti e tante persone da tutta l'Isola che si muovono per giocare dentro le escape room ideate dalla passione e fantasia di Valentina, che ha creato una start up veramente unica in Sardegna.