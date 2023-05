Via a riqualificazione dell'ex colonia campestre di Sassari

Dopo avere annunciato, due mesi fa, un investimento complessivo di 16 milioni di euro per dare nuova vita al complesso dell'ex Colonia campestre, la giunta comunale di Sassari ha fatto un ulteriore passo, approvando il progetto di fattibilità economica per la ristrutturazione dell'edificio vincolato che si affaccia su via Zara, da destinare a uffici comunali. Si tratta di un intervento da 6,5 milioni di euro, con progetto affidato allo studio degli architetti Cenami, Simonetti e Ticca, e per il quale è stata avviata anche la procedura negoziata per l'appalto integrato.

Un successivo step sarà fatto la prossima settimana, quando la Giunta Campus approverà anche il progetto di fattibilità tecnico economica per la sistemazione del vasto uliveto e zona a verde urbano, compresa le recinzione, per altri 900mila euro, affidato all'agronomo Candido Maoddi.

Nei giorni scorsi era già stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto dall'ingegner Aldo Sini, per il completamento dell'ala nuova dell'ex scuola e la ristrutturazione della vecchia, attualmente occupata dal settore Servizi sociali. È già stato pubblicato il bando di gara per l'appalto integrato, con scadenza il 5 giugno. Per quest'ultimo intervento sono stanziati più di 8 milioni. L'area dell'ex Colonia campestre avrà anche un punto di ristoro: sorgerà nell'edificio dell'ex circoscrizione, per il quale sono già in corso i lavori di riqualificazione che comprendono anche la sistemazione del giardino circostante per un importo di 550mila euro.