Li Gioi (M5s), 'hangar scalo Olbia chiusi per caro affitti"

Affitti troppi alti e hangar chiusi a Olbia con i tecnici manutentori specializzati a casa in Naspi: è la denuncia del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Roberto Li Gioi, che punta il dito contro la Geasar, società di gestione dell'aeroporto Costa Smeralda.

"Da quasi quattro anni, dal 2019, i due hangar dell'aeroporto sono dismessi nonostante la grandissima richiesta di maestranze professionali da adibire alla manutenzione degli aerei in tutta Europa" denuncia Li Gioi, che afferma di essere a conoscenza di alcune offerte per l'utilizzo degli spazi nello scalo olbiese, offerte che non si sarebbero concretizzate in contratti d'affitto a causa del prezzo troppo alto chiesto dalla società di gestione.

Stando a quanto afferma l'esponente pentastellato, la Regione ogni anno spende oltre un milione di euro di fondi europei per rinnovare le licenze dei tecnici dello scalo aeroportuale di Olbia. L'invito di Li Gioì è quello a far ripartire gli hangar per aprire la possibilità di nuove assunzioni e per generare un risparmio sui costi della manutenzione degli aeromobili che volano da e per la Sardegna, che attualmente viene fatta negli hangar di Napoli o Milano.