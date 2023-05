Caccia al biglietto per Cagliari-Venezia, già venduti 13mila

Assalto alla biglietteria telematica per la gara secca dei playoff tra Cagliari e Venezia in programma sabato alle 20.30 alla Domus. La vendita libera, dopo i primi due giorni destinati alle prelazioni per gli abbonati, è stata aperta questa mattina. E i tifosi si sono subito messi alla caccia del tagliando che vale l'ingresso alla partita del 27 maggio.

In mattinata, nel giro di poche ore, sono stati venduti cinquemila biglietti: questa la situazione a mezzogiorno. Nel pomeriggio nuovo assedio sino ad arrivare a quota settemila alle 17. Considerando il fatto che nei giorni scorsi sono andati giá via 6500 tagliandi, il conto è presto fatto: 13.500 posti sono già occupati. Una situazione in continua evoluzione: la capienza della Domus è di 16.400 spettatori e ormai il tutto esaurito sembra una certezza. Il sold-out potrebbe essere già raggiunto nelle prossime ore.

Intanto la squadra si è allenata oggi ad Assemini con esercitazioni tecniche e possesso palla. In chiusura è stata giocata una partitella su campo ridotto. Domani all'Unipol Domus si terrà una seduta a porte aperte: l'appuntamento è dalle 10.15, accesso libero, sarà a disposizione il settore Curva Nord. Alle 12.45 Ranieri presenterà la gara nella consueta conferenza stampa dell'antivigilia.