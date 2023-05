Apre a Lanusei il primo ambulatorio di Ematologia

Apre per la prima volta in Ogliastra l'ambulatorio di Ematologia. Sarà operativo dal 7 giugno nei locali del Centro trasfusionale dell'ospedale Nostra Signora della Mercede a Lanusei. Il centro medico sarà gestito da Adriana Ghironi, dirigente medico ematologo con esperienza pluriennale nel campo delle patologie oncologiche e costituisce una novità assoluta per il territorio che consentirà agli utenti del territorio, soprattutto anziani, di evitare lunghe trasferte nei principali centri dell'Isola. Sarà operativo il mercoledì pomeriggio, dalle 14 alle 20, e si occuperà di effettuare le prime visite specialistiche che valuteranno i pazienti per capire se possono essere curati con visite ambulatoriali o se necessitino di cure ospedaliere.

"Con l'apertura di questo ambulatorio abbiamo pensato di dotare di un'ematologia territoriale la sanità ogliastrina, che darà la possibilità ai pazienti, in particolare a quelli anziani, di evitare i disagi delle trasferte - spiega Ghironi -. Un servizio possibile grazie al grande supporto che ho ricevuto dalla direzione della Asl Ogliastra, dal presidio ospedaliero e dal Centro trasfusionale, che hanno messo a disposizione tutti gli strumenti di cui avevo bisogno". "All'apertura dell'ambulatorio ha contribuito anche la stretta collaborazione con la Asl di Nuoro - aggiunge Luigi Ferrai, direttore dell'ospedale - in particolare con il laboratorio analisi del San Francesco con cui esiste già una collaborazione consolidata: abbiamo pazienti che dalla Barbagia si recano nel nostro ospedale e viceversa. Si tratta di un interscambio che migliora la qualità dei servizi offerti ai cittadini dei due territori".