Cagliari, giovedì allenamento a porte aperte alla Domus

Porte aperte all'allenamento del Cagliari per raccogliere la carica dei tifosi in vista della gara playoff di sabato 27 maggio contro il Venezia. L'appuntamento con i supporter rossoblu è fissato per la mattina di giovedì 25, alle 10.15, all'Unipol Domus: la curva sarà a disposizione di chi vorrà assistere alla seduta guidata da Claudio Ranieri.

Entusiasmo che cresce: quasi tutti gli abbonati hanno esercitato il diritto di prelazione. Venduti circa 6.500 biglietti per la gara con i lagunari. Da mercoledì comincia la vendita libera. Intanto nuova tappa di avvicinamento alla sfida che vale una stagione: la squadra ha iniziato la seduta odierna con un lavoro atletico, accompagnato da esercitazioni sul possesso palla ed una partita giocata su campo ridotto. Tutti a disposizione: Millico da lunedì è di nuovo in gruppo, out solo Capradossi e Falco. Martedì ancora in campo, sempre al mattino.

Nel frattempo, festa alla Domus per le finali della Coppa Quartieri, manifestazione promossa da Fondazione Carlo Enrico Giulini e Cagliari Calcio con l'obiettivo di trasmettere e valorizzare gli aspetti più positivi dello sport. A consegnare la Coppa ai primi classificati, Nunzio Lella, Adam Obert e Zito Luvumbo. Spazio inoltre agli ex rossoblù: autografi e foto-ricordo per i Campioni d'Italia Beppe Tomasini e Adriano Reginato e per l'attuale collaboratore tecnico della Primavera rossoblù Fabio Pisacane.