White Energy Group si trasforma in società per azioni

White Energy Group, società specializzata nei servizi di efficienza e risparmio energetico, diventa società per azioni. A sette anni dalla fondazione la Esco, con sedi a Verona e Cagliari, compie un ulteriore passo per cogliere le opportunità di crescita ed evoluzione del settore e offrire trasparenza, flessibilità e maggiori opportunità agli stakeholder.

I soci si sono riuniti lo scorso venerdì in assemblea straordinaria per deliberare la trasformazione in società per azioni e oltre ad aver aumentato il capitale sociale, che passa a centomila euro, hanno confermato la composizione del consiglio di amministrazione, con le cariche di presidente e amministratore delegato in capo a Gianluigi Mele. I soci hanno intenzione di cooptare a breve nel cda anche consiglieri indipendenti che possano portare competenze importanti in aree quali quella legale, finanziaria e del marketing.

"Sul fronte della crescita e dell'accesso ai mercati finanziari la trasformazione in Spa ci permetterà di accedere a una gamma più ampia di opzioni finanziarie e di capitale, facilitando potenziali investimenti e nuove opportunità di sviluppo", spiega Gianluigi Mele. Non solo. "Essere una spa per Weeg offre profili di trasparenza, governance aziendale e struttura organizzativa che possono risultare maggiormente attrattive per investitori istituzionali e privati". La nuova società è inoltre in grado "di adottare politiche di incentivazione più flessibili per i dipendenti. Nell'operazione di trasformazione, infatti, Weeg ha riservato un piano di aumento di capitale ai dipendenti che potranno, attraverso le quote, partecipare alla vita sociale".