Sos edilizia, mancano operai specializzati e tecnici di cantiere

Le imprese edili del nord Sardegna lanciano l'Sos: impossibile trovare operai specializzati e geometri di cantiere. Una situazione paradossale che si è evidenziata negli ultimi due anni: da una parte si è registrato un balzo occupazionale di lavoratori dipendenti del 39%, un incremento di imprese edili del 22% ed un aumento del 66% di massa salari; dall'altra c'è una carenza di operai, professionisti e tecnici di cantiere.

Problematiche illustrate nella sede di Confindustria, a Sassari. Muratori specializzati e qualificati, carpentieri, posatori di cappotti, idraulici, pavimentisti, assistenti cantieri sono tra le mansioni più ricercate nel settore, ma allo stesso tempo sempre più difficili da trovare. Così come la figura del geometra di "cantieri intelligenti", ovvero un tecnico dotato delle competenze classiche di cantiere, ma formato anche per accompagnare le imprese nel percorso di digitalizzazione dei processi costruttivi e di gestione del lavoro.

Per cercare di dare una mano alle imprese nella ricerca di personale, la consulta delle costruzioni, insieme con il collegio dei geometri della Provincia, sta supportando gli istituti tecnici Devilla di Sassari e Deffenu di Olbia nella promozione dei corsi serali dedicati ai lavoratori che intendono conseguire o completare il ciclo di studi per il diploma di geometra, oggi denominato diploma in Costruzioni, ambiente e territorio.