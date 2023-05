Neri Marcorè testimonial del premio enoletterario Vermentino

L'attore Neri Marcorè sarà il testimonial della settima edizione del "Premio enoletterario Vermentino", presentata nei giorni scorsi al Salone del libro di Torino.

Il concorso che abbina vino e letteratura, ideato dalla Camera di commercio di Sassari e realizzato in partenariato con i Comuni di Olbia e Castelnuovo Magra (La Spezia) e la collaborazione dei Consorzi di tutela del Vermentino, terrà aperte le iscrizioni fino al 30 giugno 2023.

Lo spirito dell'iniziativa che negli anni ha conquistato l'attenzione dei migliori autori italiani, è stato illustrato nei giorni scorsi al Salone del libro di Torino, dove i rappresentanti della Sardegna e numerosi scrittori che hanno partecipato alle precedenti edizioni, sono stati ospitati negli spazi della Camera di commercio torinese.

"Questo è un momento importante nella storia di questo premio nel quale abbiamo sempre creduto sin dalla sua prima edizione. È la dimostrazione che cresciuto e inizia a imporsi come evento di caratura nazionale. Capace di raccontare la nostra cultura senza dimenticare l'importanza delle nostre produzioni caratteristiche, di qualità come appunto il Vermentino", commentano la vicepresidente e il segretario generale della Camera di commercio di Sassari, Maria Amelia Lai e Pietro Esposito.

Il Premio è rivolto alle case editrici e ogni anno assegna la palma di migliore opera di narrativa italiana edita, al libro che è stato in grado di cogliere nella maniera più originale e carica di significati, gli aspetti caratteristici del mondo vitivinicolo e del lavoro nei campi tra grappoli d'uva e filari.