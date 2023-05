Inclusione sociale e sostegno al lavoro nel restyling di Olbia

Riqualificazione urbana ma anche inclusione sociale e sostegno all'occupazione, con un occhio di riguardo alle fasce più deboli. Ecco la sintesi dell'Iti, l'Intervento Territoriale Integrato Olbia, portato avanti da quattro anni dall'amministrazione comunale grazie ai fondi europei di programmazione 2014- 2020. Più di 15 milioni di euro sono stati destinati ai quartieri della Sacra Famiglia e di Poltu Quadu, aree caratterizzate da fenomeni di disagio socio-economico e degrado urbano, ma con grandi potenzialità di sviluppo che avranno ripercussioni positive su tutta la città di Olbia.

Da tempo si stanno portando avanti, di pari passo con i lavori di riqualificazione urbana, anche progetti sperimentali che vedono i giovani al centro delle iniziative. Il prossimo 8 giugno dalle 18 verrà inaugurato il primo dei due progetti di sub azione 3.2 e 3.4 "Non stare a guardare, crea!" che vede all'interno dei locali del MusMat l'inaugurazione della mostra "Metamorfosi" ideata e realizzata da un centinaio di studenti del liceo artistico Fabrizio De Andrè di Olbia. A seguire alle 19.30 nell'adiacente piazza Marinai D'Italia andrà in scena lo spettacolo teatrale.

"Quando si inizia un progetto così importante, come quello dell'Iti, per la comunità, generalmente gli amministratori vogliono vedere le infrastrutture finite, ma solo affiancando a queste opere i progetti dei nostri giovani e la loro libertà di espressione, si possono raggiungere grandi risultati", ha dichiarato il sindaco Settimo Nizzi durante la presentazione del progetto. Il Comune di Olbia è stato riconosciuto come autorità urbana e anche per la programmazione 2021-2027 continuerà a portare avanti progetti per accedere a fondi europei con una forte impronta di inclusione sociale.