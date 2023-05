Elisabetta Secci responsabile Coldiretti donne impresa Cagliari

Elisabetta Secci, titolare dell'azienda agricola multifunzionale 'Donne Rurali' di Villamassargia è la nuova responsabile di Donne Impresa Coldiretti Cagliari. È stata eletta questa mattina, all'unanimità, dall'assemblea. Già responsabile di Coldiretti Donne Impresa regionale, Elisabetta Secci sarà affiancata per il mandato dei prossimi 5 anni, dalle due vice Michela Dessì di Arbus e Maria Cecilia Murgia di Sanluri, anche loro elette all'unanimità.

"Ringrazio per la fiducia che mi è stata data e cercherò di ripagarla con impegno e nel pieno coinvolgimento di tutto il direttivo e dell'associazione - dice Elisabetta Secci dopo l'elezione - sono estremamente convinta che le donne abbiano un'importante capacità di visione del futuro sia nella gestione delle loro imprese che nella vita delle associazioni e, in particolare, in Coldiretti - aggiunge - siamo il motore della società e ritengo ci sia grande spazio per tutte le donne che hanno voglia di essere protagoniste - conclude - crediamo che in questo progetto ci siano grandi opportunità di crescita professionale e sociale".