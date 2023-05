Cantine aperte nell'Isola per degustare i rossi e i bianchi

(ANSA) - CAGLIARI, 22 MAG - Passeggiate tra i filari, visite tra le preziose botti e serbatoi, per scoprire i segreti delle aziende e degustare bianchi, rossi, rosati. Il 27 e 28 maggio ritorna Cantine Aperte. L'appuntamento è promosso dal Movimento del Turismo del Vino, 600 produttori in Italia, di cui 24 nell'Isola. E in Sardegna nei giorni scorsi sono state rinnovate le cariche per il prossimo triennio. Valeria Pilloni di Su'entu è la nuova presidente, entrano nel cda anche Nicoletta Pala di Audarya e Francesco Addis di Li Duni.

L'edizione 2023, la 30/a, si apre il 27 nel Parteolla con Audarya di Serdiana. Tra le 11 e le 20 sono in programma visite e degustazioni e per i più piccoli il tour in sella al pony.

Sarà allestita poi la mostra fotografica "Popoli in Cammino" di Alessandro Congiu. Nel Sarcidano, Olianas a Gergei, apre le porte dalle 10,30 alle 19,30 tra assaggi di bianchi e rossi accompagnati dallo street food e esposizioni di prodotti artigianali. Le degustazioni dei vini sono guidate dell'enologo Alfredo Figus che illustrerà la filosofia dell'azienda. In Marmilla Lilliu di Ussaramanna dalle 18 alle 22 propone l'Aperitivo in Vigna. Un momento suggestivo tra le sfumature del tramonto, tra calici di vino e sfiziosità street food di Semola Grossa con una degustazione guidata da Roberta Porceddu, contitolare della cantina e Alice Pittau che cura un blog dedicato al cibo e vino.

Il 28 nel Parteolla, Pala di Serdiana dalle 11 alle 19 propone degustazioni in collaborazione con cucina.eat,visite, arte, con la mostra di Maria Jole Serreli, e alle 15,30, le masterclass "Family Icons" dedicate ai vini più rappresentativi: Stellato, S'Arai, Milleluci ed Essentja. In Marmilla Su'entu di Sanluri dalle 9 apre la giornata con una colazione contadina e il trekking della Marmilla, per proseguire fino a sera con visite, degustazioni, musica e la cucina di Luigi Pomata.

Un programma tra visite a cantine e vigne è l'occasione per assaggiare i vini delle cantine Gibadda di Arbus, e al nord, Santa Maria la Palma di Alghero e Nuraghe Crabioni di Sorso. "Il nostro impegno sarà quello di fare squadra con Nicoletta Pala e Francesco Addis per promuovere sempre più il settore e l'enoturismo con la proposta di attività per valorizzare i territori, il paesaggio agricolo e promuovere la cultura del vino", ha detto all'ANSA Valeria Pilloni. (ANSA).