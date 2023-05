Carbonia, scontro auto-furgone, muore 24enne

Un giovane di 24 anni è morto questo pomeriggio in un incidente stradale sulla Pedemontana (SP2) tra Carbonia e Villamassargia, all'altezza del cavalcavia per la frazione di Tanì. Anche una donna a bordo della stessa auto è rimasta gravemente ferita nello scontro ed è stata trasportata dall'elicottero al Brotzu in codice rosso. Coinvolte nell'incidente altre quattro persone: tra loro anche due bambini e un altro minore, trasportati in codice rosso (per dinamica dello scontro) in ospedale, ma non in gravi condizioni. Il 118 ha inviato l'elicosoccorso, la medicalizzata di Carbonia, la medicalizzata di Iglesias, 3 mezzi di base.

Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di un frontale tra un'autovettura e un furgone. All'interno della vettura il 24enne che ha perso la vita: i soccorsi dell'equipe medicalizzata e del personale arrivato con l'elicottero sono arrivati subito sul posto, ma per il giovane non c'è stato niente da fare.