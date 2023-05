Un Nebbiolo sardo tra i migliori vini d'Italia

(ANSA) - LURAS, 20 MAG - Il Nebbiolo "Babbai Jolzi" delle Tenute Villa Lauras vince la Gran Medaglia d'Oro, unica per la Sardegna. Il riconoscimento è arrivato dal Concorso Enologico Internazionale Città del Vino. Ancora una volta è il giovane enologo gallurese Andrea Pala a firmare un vino premiato con il massimo riconoscimento da una giuria di esperti.

Poche settimane fa, l'enologo di Luras aveva stupito i giudici del Vinitaly con il Vermentino di Gallura Superiore Docg. L'annata 2021 è stata infatti premiata dalla Giuria internazionale del 5StarsWine con il punteggio di 95/100, il miglior vermentino d'Italia, tra i 4 migliori vini sardi, inserito anche nella top 15 nazionale. Già miglior giovane enologo d'Italia nel 2021, Andrea Pala è tra gli enologi più premiati degli ultimi anni in Italia ed è il consulente di importanti aziende sarde e nazionali (Marche, Toscana, Lazio, Calabria, Campania).

"La Gran Medaglia d'Oro al Concorso Enologico Internazionale Città del Vino è un risultato straordinario per una rassegna che ha valutato 1.400 campioni, provenienti da Italia, Francia, Germania, Spagna, Portogallo, Austria, Lussemburgo, Croazia, Moldova, Brasile e Corea del Sud - spiega Andrea Pala - L'Italia era rappresentata con 19 regioni, quindi quasi la totalità del Paese".

Ai vini della Sardegna, nel suo complesso, sono stati attribuite 20 Medaglie d'Oro e 7 Medaglie d'Argento. (ANSA).