Calcio: Cagliari 5/o, sabato prima gara playoff col Venezia

Cagliari quinto e Lapadula capocannoniere della serie B. Sono i primi verdetti della stagione regolare dopo la gara di Cosenza, ultima di campionato, e la quarta vittoria di fila della squadra di Ranieri. I rossoblù hanno battuto anche i calabresi con il solito Lapadula.

Hanno scavalcato il Sudtirol, ma la vittoria del Parma sul Venezia ha fatto sfumare il sogno della quarta posizione e quindi del passaggio diretto alle semifinali.

Il Cagliari giocherà quindi la gara preliminare dei playoff proprio con il Venezia, a un anno di distanza dalla gara del Penzo che sancì la retrocessione in B. Questa volta però il Cagliari giocherà, sabato prossimo, in casa. E, in virtù della migliore posizione in classifica, passerebbe il turno anche solo con un pareggio. Sarà partita secca. In semifinale la squadra di Ranieri troverebbe proprio il Parma nel doppio scontro martedì 30 maggio e sabato 3 giugno. In questo caso il Cagliari partirebbe con il doppio svantaggio della gara di ritorno a Parma. E del passaggio in finale dei ducali in caso di parità dopo le due gare. La doppia finale si disputa l'8 e l11 giugno: il Cagliari, se dovesse superare Venezia e Parma, dovrebbe vedersela con una delle tre tra Sudtirol, Reggina e Bari. Se tutto dovesse andare come sperano i tifosi rossoblù, nel giro di tre settimane si giocherebbero cinque partite di fuoco. In palio l'ultimo posto per salire in serie A.

Il Cagliari arriva ai playoff lanciato proprio dalle quattro vittorie consecutive. E con un Lapadula in gran forma: ieri ha realizzato il gol decisivo e ha scheggiato due volte i legni della porta del Cosenza. "Dopo Gigi Riva, tre volte capocannoniere in A - ha detto Ranieri a fine gara - il Cagliari non aveva mai avuto il miglior marcatore in un campionato, è la prima volta in B. Mi congratulo con Lapadula per questo traguardo, ha scritto la storia, faccio i complimenti a tutta la squadra. Ora ci prepariamo mentalmente ai playoff". Più affaticati Mancosu e Pavoletti: Ranieri dovrà lavorare in questa settimana per farli arrivare freschi sino ai minuti di recupero visto che il destino del Cagliari, in un contesto di verosimile equilibrio, si giocherà nelle battute finali di ogni gara. Ora testa al Venezia. "Pohjanpalo ha fatto un gran girone di ritorno - ha detto il mister - è un centravanti moderno, forte fisicamente, si sa far trovare al posto giusto nel momento giusto. Entrare nei playoff era uno dei nostri obiettivi, ci siamo riusciti e ora dobbiamo continuare a giocare e lottare a partire dalla prossima gara".